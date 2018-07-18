Адвокат: полиция пытается повесить убийство Анатолия Жука на его вдову (видео) Об этом сегодня, 7 августа, на пресс-конференции заявил адвокат Анны Жук Анатолий Романюк.

- Анну Жук привезли в горотдел полиции в три часа ночи 3 августа и продержали там до 17 часов дня, не проводя следственных действий такой длительности, - рассказал он. - При этом при ней постоянно кто-то находился, даже в туалет ее сопровождали. Попасть к своей клиентке ему удалось, только пригрозив вызовом СМИ. Анна Жук была в очень плохом состоянии, так что Адвокат вызвал скорую. С третьего этажа ему пришлось спускать ее практически на руках, после чего скорая отвезла ее в больницу. Она находилась в сильном стрессе, что подтвердили медики.

На сегодня по городу распространяются слухи, что Анна Жук является главной подозреваемой в деле об убийстве Анатолия Жука. Это не так, она не имеет статуса подозреваемой. Но сегодня мной была подана жалоба в прокуратуру о ее незаконном удержании в отделе полиции с 3 до 17 часов. Ей внушали, что именно она совершила это убийство, внушали непорядочными и незаконными методами. Я, как ее представитель, не против того, чтобы следствие отрабатывало все версии убийства, в том числе - и относительно родственников. Но это должно происходить законным образом. Она не скрывается, намерена сотрудничать со следствием. Дикость этого обвинения является очевидной.

Также ходят слухи, что покойный перед смертью избил Анну и это было мотивом для убийства. Но при осмотре врачи не выявили на ее теле никаких телесных повреждений. Бытовая версия убийства наиболее удобна для следствия. На сегодня у органов досудебного следствия есть все доказательства, которые были изъяты. Со слов моего источника, правоохранители вытерли пистолет, найденный на месте убийства, об одежду Анны Жук, чтобы дать основания для ее задержания и доведения до самоубийства с дальнейшим закрытием уголовного производства в связи со смертью подозреваемой. У всех близких Анатолию людей были взяты биологические образцы для изучения. И я боюсь фальсификации доказательств с помощью этих образцов.

Также он сообщил, что на момент пожара, происшедшего в доме незадолго до убийства, Анны Жук дома не было, она узнала об этом по телефону от мужа. Приехав домой, она почувствовала себя плохо и ей вызвали скорую. С этого момента собаки Анатолия Жука были заперты в вольере. На следующий день после убийства одна из собак умерла.