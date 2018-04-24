В Сумах исполком хочет разорвать договор с одним из перевозчиков

Такой проект решения исполкома был обнародован на сайте мэрии 27 июля. Речь идет о ФЛП Масюк и маршруте №6 Химгородок - Ковпака. В проекте решения говорится, что основанием для расторжения договора стали многочисленные жалобы горожан на работу указанного маршрута, а также акты проверок, которые проводил отдел транспорта, подтвержденные скриншотами с сайта gps.sumy.ua (несоблюдение графика движения (в том числе в вечернее время) и недостаточное количество машин на маршруте). Если члены исполкома проголосуют за это решение, по всей видимости, на указанный маршрут будет назначен временный перевозчик и объявлен внеочередной конкурс, пишет Ваш шанс.
Усиленное внимание к перевозчикам вызвано трагическими событиями, которые имели место в прошлую пятницу, когда в Украине случилось несколько резонансных ДТП....
Появились результаты проведения патрульной полицией комплексной проверки под условным названием «Перевозчик»....
Сегодня перевозчиков собрали на совещание, участие в которой приняли заммэра Сум Александр Журба, руководство транспортного отдела, управления Укртрансбезпеки в Сумской...
Профилактические мероприятия «Перевозчик» продолжаются....
На Сумщине продолжается комплекс профилактических мероприятий на пассажирском транспорте....