В Сумах четыре пожарки тушили один балкон Пожарные ликвидировали возгорание балкона и предотвратили дальнейшее распространение огня.

6 августа в 17:02 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании в квартире на 8-м этаже 9-этажного жилого дома по ул. Прокофьева в Сумах. На место происшествия был направлен дежурный караул 2-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию проведенной разведкой было установлено, что горит балкон на 8-м этаже, существовала угроза распространения огня на помещение этажом выше. Чтобы обуздать возгорание пожарные организовали тушение по двум направлениям - с автолестницы и с лестничной клетки. Через плотное задымление спасателям пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания.

В 17:23 пожар удалось локализовать и предотвратить ее дальнейшее распространение, а в 17:52 - ликвидировать. Всего на тушение было привлечено 4 единицы специальной техники и 9 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.