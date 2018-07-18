В Сумах четыре пожарки тушили один балкон

6 августа в 17:02 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании в квартире на 8-м этаже 9-этажного жилого дома по ул. Прокофьева в Сумах. На место происшествия был направлен дежурный караул 2-й Государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию проведенной разведкой было установлено, что горит балкон на 8-м этаже, существовала угроза распространения огня на помещение этажом выше. Чтобы обуздать возгорание пожарные организовали тушение по двум направлениям - с автолестницы и с лестничной клетки. Через плотное задымление спасателям пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания.
В 17:23 пожар удалось локализовать и предотвратить ее дальнейшее распространение, а в 17:52 - ликвидировать. Всего на тушение было привлечено 4 единицы специальной техники и 9 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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