«Альянс»стартовал в чемпионате Украины среди любителей

В матче первого тура в группе «2» команду Юрия Ярошенко экзаменовал действующий обладатель любительского кубка - «ЛНЗ-Лебедин» с Черкащины. В первом матче в новом статусе липоводолинцы проиграли сопернику - на два гола хозяев «Альянс» ответил голом Андрея Анцибор с пенальти в конце матча.
Во втором туре, 11 августа, «Альянс» также сыграет в гостях с «Олимпиком» из Кропивницкого. В этот же день начнет чемпионскую гонку действующий чемпион - «Виктория» из Николаевки. Команда Артема Радионова будет принимать киевский клуб «Рубикон-Вишневое» (который в стартовом туре со счетом 3:0 переиграл «Агродом» из Бахмача).
Сегодня, 7 августа, в Федерации футбола Сумской области прошла жеребьевка полуфинальной стадии кубкового турнира....
5 августа в Харькове местный «Металлист 1925» принимал ПФК «Сумы» в рамках 3-го тура чемпионата Украины по футболу в первой...
4 августа прошли матчи ¼ финала кубка области по футболу....
В 3-м туре чемпионата Украины по футболу среди команд первой лиге ПФК «Сумы» проведет в Харькове....
4 августа будут сыграны матчи ¼ финала кубка области по футболу....