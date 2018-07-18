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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:37123

«Альянс»стартовал в чемпионате Украины среди любителей

Действующий «бронзовый» призер чемпионата Сумской области по футболу «Альянс» из Липовой Долины дебютировал в чемпионате Украины среди любительских команд.

В матче первого тура в группе «2» команду Юрия Ярошенко экзаменовал действующий обладатель любительского кубка - «ЛНЗ-Лебедин» с Черкащины. В первом матче в новом статусе липоводолинцы проиграли сопернику - на два гола хозяев «Альянс» ответил голом Андрея Анцибор с пенальти в конце матча.

Во втором туре, 11 августа, «Альянс» также сыграет в гостях с «Олимпиком» из Кропивницкого. В этот же день начнет чемпионскую гонку действующий чемпион - «Виктория» из Николаевки. Команда Артема Радионова будет принимать киевский клуб «Рубикон-Вишневое» (который в стартовом туре со счетом 3:0 переиграл «Агродом» из Бахмача).

Спорт Альянс Липовая Долина Футбол
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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