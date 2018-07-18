«Альянс»стартовал в чемпионате Украины среди любителей Действующий «бронзовый» призер чемпионата Сумской области по футболу «Альянс» из Липовой Долины дебютировал в чемпионате Украины среди любительских команд.

В матче первого тура в группе «2» команду Юрия Ярошенко экзаменовал действующий обладатель любительского кубка - «ЛНЗ-Лебедин» с Черкащины. В первом матче в новом статусе липоводолинцы проиграли сопернику - на два гола хозяев «Альянс» ответил голом Андрея Анцибор с пенальти в конце матча.

Во втором туре, 11 августа, «Альянс» также сыграет в гостях с «Олимпиком» из Кропивницкого. В этот же день начнет чемпионскую гонку действующий чемпион - «Виктория» из Николаевки. Команда Артема Радионова будет принимать киевский клуб «Рубикон-Вишневое» (который в стартовом туре со счетом 3:0 переиграл «Агродом» из Бахмача).