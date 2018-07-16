Берлин-2018: неудачный старт сумского толкателя 6 августа в Берлине стартовал чемпионат Европы по легкой атлетике.

В первый день проходили исключительно квалификационные соревнования, в которых приняли участие 10 украинцев. Пройти в следующий круг удалось троим.

Всего 10 сантиметров не хватило сумчанину Игорю Мусиенко для выхода в финал по толканию ядра. 19,61 см - результат нашего земляка – это всего лишь 15-ое место.