Определились полуфинальные пары кубка Сумщины

1/2 финала
«Украина-Токари» (Сумской р-н) - «LS Group» (В.Сыроватка)
ФК «Тростянец» -2 - ФК «Тростянец»
Матчи 1/2 финала запланированы на 11 августа. Финал - на 25 августа.
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