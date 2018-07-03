Сумская студентка стала третьей в Софии

После мирового рекорда, установленного в квалификации микста, украинская пара Анастасия Павлова (студентка СумГПУ) и Маркиян Ивашко завоевали третье место, уступив в полуфинале россиянам, ставшим победителями.
Мужская сборная Украины (без сумчан) стала серебряной, хотя в квалификации была первой. Также была первой в квалификации и женская команда с Анастасией Павловой, но в ¼ уступила грузинкам.
В индивидуальных стрельбах лучшим среди украинцев был харьковчанин Виктор Рубан – пятое место. Наш Алексей Гунбин был только 33-м (19-м в квалификации). Среди женщин лучшей была Вероника Марченко – 8-е место. Анастасия Павлова была 9-ой (первой в квалификации). Наши Полина Родионова (35) и Ирина Хочина (28) показали 33-й результат.
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