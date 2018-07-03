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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:3296

Сумская студентка стала третьей в Софии

4 августа в Софии (Болгария) завершился этап Европейского Гран-при по стрельбе из лука.

После мирового рекорда, установленного в квалификации микста, украинская пара Анастасия Павлова (студентка СумГПУ) и Маркиян Ивашко завоевали третье место, уступив в полуфинале россиянам, ставшим победителями.

Мужская сборная Украины (без сумчан) стала серебряной, хотя в квалификации была первой. Также была первой в квалификации и женская команда с Анастасией Павловой, но в ¼ уступила грузинкам.

В индивидуальных стрельбах лучшим среди украинцев был харьковчанин Виктор Рубан – пятое место. Наш Алексей Гунбин был только 33-м (19-м в квалификации). Среди женщин лучшей была Вероника Марченко – 8-е место. Анастасия Павлова была 9-ой (первой в квалификации). Наши Полина Родионова (35) и Ирина Хочина (28) показали 33-й результат.

Спорт Стрельба из лука
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