На Сумщине задержали очередных рыбных браконьеров

В Середина-Будское отделение полиции обратился руководитель парка с сообщением о том, что он заметил двух рыбаков, которые сетями ловят рыбу.
На указанное место сразу выехали правоохранители и обнаружили двух жителей Шосткинского района 44 и 45 лет, у которых изъяли три рыбацкие сетки по 50 метров каждая, надувную лодку и незаконно добытую рыбу.
По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст. 249 «Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до трех лет, с конфискацией орудий и средств промысла и всего добытого, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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