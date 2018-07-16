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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:1194

Берлин-2018: как сумчане выступают на чемпионате Европы

В Берлине продолжается чемпионат Европы по легкой атлетике.

Главным событием утренней сессии вторника на чемпионате Европы по легкой атлетике в Берлине, безусловно стали соревнования по спортивной ходьбе на 50 км, где украинцы завоевали 2 медали: чемпионом стал украинец Марьян Закальницкий, третьей – Алина Цвилий.

В то же время сумские легкоатлеты пока выступают в квалификациях.

В беге на 400 метров с барьерами у женщин студентка СумГУ Мария Мыколенко вышла в полуфинал с третьим общим временем - 56,39 с.

- Я очень счастлива. Это мои первые соревнования такого уровня, и я раньше не понимала, когда кто-то рассказывал, что на подобных стартах атмосфера на стадионе заряжает. Но сейчас почувствовала это на себе. Это просто супер, заряжает, мотивирует, придает сил. Сам по себе бег мне понравился, первая половина дистанции вообще прошла незаметно, были силы набегать, чувствовала запас. Для квалификации это очень хорошо - почувствовала дорожку, почувствовала сами барьеры. Вообще мне очень понравилось. Мы с тренером еще обсудим, какие были ошибки, и пытаться их исправить. Перспектива на ближайшее будущее есть!

С лучшим результатом сезона вышел в следующий круг в беге на 400 метров сумчанин Виталий Бутрым. 45,82 с - время, которое вселяет оптимизм!

- Было круто! Доволен своим результатом - выбежал из 46 секунд, попал в полуфинал. Задача-минимум на чемпионат выполнена. Сейчас отдохнем, и дальше все будет хорошо. Немного тяжеловато бежать по такой жаре, по голове «бьет». Но все в одинаковых условиях - хоть холодно будет, хоть дождь будет лить - будем бежать при любой погоде.

В вот студенту СумГУ Алексею Позднякову выйти в полуфинал не удалось - 46,47 с (4-й в своем забеге).

Спорт Легкая атлетика
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