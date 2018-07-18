Налоговая милиция Сумщины изъяла 20 тонн фальсификата

Специалисты фискальной службы Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области во время расследования уголовного производства по ч.3 ст.204 УК Украины разоблачили группу лиц - жителей Шостки, которые незаконно изготавливали подакцизные товары в промышленных масштабах из недоброкачественного сырья, которые представляют угрозу для жизни и здоровья людей.
Злоумышленники промышленно очищали концентрат противообледенительной жидкости и получали суррогатный спирт, из которого в дальнейшем изготовляли алкогольные напитки, употребление которых могло повлечь тяжкие последствия.
В качестве замаскированных мест хранения, переработки и накопления «химики» использовали складские помещения на окраине Шостки. Реализация фальсификата осуществлялась в разные регионы Украины.
По результатам санкционированного судом обыска установлено замаскированный цех по незаконному изготовлению подакцизной алкогольной продукции с использованием оборудования, обеспечивающего массовое его производство.
До начала проведения обыска следователями выявлено процесс незаконного изготовления спиртосодержащей жидкости, злоумышленники задержаны «на горячем» в ходе «производственного» процесса. По результатам проведенных следственных действий обнаружено и изъято почти 20 тыс. литров спиртосодержащей сырья для изготовления суррогатного алкоголя, а также оборудования для его перегонки и грузовой автомобиль марки «Вольво», с помощью которого осуществлялось перемещение незаконно изготовленных подакцизных товаров. По предварительной оценке стоимость изъятого составляет около 6 млн. гривен.
Расследование уголовного производства продолжается.
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