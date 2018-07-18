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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:1976

Налоговая милиция Сумщины изъяла 20 тонн фальсификата

Работники налоговой милиции ГУ ГФС в Сумской области разоблачили очередное нелегальное производство в промышленных масштабах суррогатного алкоголя и предупредили массовое отравление граждан фальсификатом.

Специалисты фискальной службы Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области во время расследования уголовного производства по ч.3 ст.204 УК Украины разоблачили группу лиц - жителей Шостки, которые незаконно изготавливали подакцизные товары в промышленных масштабах из недоброкачественного сырья, которые представляют угрозу для жизни и здоровья людей.

Злоумышленники промышленно очищали концентрат противообледенительной жидкости и получали суррогатный спирт, из которого в дальнейшем изготовляли алкогольные напитки, употребление которых могло повлечь тяжкие последствия.

В качестве замаскированных мест хранения, переработки и накопления «химики» использовали складские помещения на окраине Шостки. Реализация фальсификата осуществлялась в разные регионы Украины.

По результатам санкционированного судом обыска установлено замаскированный цех по незаконному изготовлению подакцизной алкогольной продукции с использованием оборудования, обеспечивающего массовое его производство.

До начала проведения обыска следователями выявлено процесс незаконного изготовления спиртосодержащей жидкости, злоумышленники задержаны «на горячем» в ходе «производственного» процесса. По результатам проведенных следственных действий обнаружено и изъято почти 20 тыс. литров спиртосодержащей сырья для изготовления суррогатного алкоголя, а также оборудования для его перегонки и грузовой автомобиль марки «Вольво», с помощью которого осуществлялось перемещение незаконно изготовленных подакцизных товаров. По предварительной оценке стоимость изъятого составляет около 6 млн. гривен.

Расследование уголовного производства продолжается.

Право ГФС Фальсификат Шостка
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