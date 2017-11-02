На Чешке провели чемпионат города по плаванию на открытой воде

Участие в соревнованиях приняли спортсмены разных возрастных категорий. Самому младшему - семь, самому старшему - 50 лет.
Пловцы мерялись силами на дистанциях 100 м, 200 м, 1000 м и 2000 м. В итоге победителями стали: Дарья Сушко, Виктория Коваленко, Иван Касьян, Яков Басюк, Матвей Клименко, Тимофей Бутенко, Ксения Молодыка, Ольга Титаренко, Георгий Герасименко, Илья Радченко, Карина Швачка, Анастасия Голда, Анастасия Руденко, Артем Ивченко, Даниил Колесник, Полина Чередниченко, Лилия Кулак, Назар Попельнух и Артур Турченко.
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