Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:48185

На Чешке провели чемпионат города по плаванию на открытой воде

В Сумах прошел открытый чемпионат города по плаванию на открытой воде на озере Чеха.

Участие в соревнованиях приняли спортсмены разных возрастных категорий. Самому младшему - семь, самому старшему - 50 лет.

Пловцы мерялись силами на дистанциях 100 м, 200 м, 1000 м и 2000 м. В итоге победителями стали: Дарья Сушко, Виктория Коваленко, Иван Касьян, Яков Басюк, Матвей Клименко, Тимофей Бутенко, Ксения Молодыка, Ольга Титаренко, Георгий Герасименко, Илья Радченко, Карина Швачка, Анастасия Голда, Анастасия Руденко, Артем Ивченко, Даниил Колесник, Полина Чередниченко, Лилия Кулак, Назар Попельнух и Артур Турченко.

Спорт Плавание Чешка
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«Невероятные приключения Факира» Кен Скотт (Франция, США, Бельгия, Сингапур, Индия, 2018)
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«Тёмные отражения» Дженнифер Ю (США, 2018)
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12:45 — 40 грн. 16:45 — 45 грн.
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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