Юстиция заставила отца поделиться доходами от аренды земли с собственным ребенком

Благодаря новым инструментам воздействия, предоставленными нововведениями закона #ЧужихДітейНеБуває, с нерадивого отца удалось взыскать почти 44 тыс. гривен.
С 29 августа со вступлением в силу второго пакета законодательных изменений заработают еще более строгие методы воздействия на должников-алиментщиков, как, например, запрет отчуждения имущества должником, внесенным в Единый реестр должников, который имеет задолженность по алиментам более 3 месяцев.
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