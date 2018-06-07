Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:14110

Юстиция заставила отца поделиться доходами от аренды земли с собственным ребенком

На Белопольщине отец, имея неплохие доходы от передачи земельного участка в аренду, не платил алименты своему ребенку.

Благодаря новым инструментам воздействия, предоставленными нововведениями закона #ЧужихДітейНеБуває, с нерадивого отца удалось взыскать почти 44 тыс. гривен.

С 29 августа со вступлением в силу второго пакета законодательных изменений заработают еще более строгие методы воздействия на должников-алиментщиков, как, например, запрет отчуждения имущества должником, внесенным в Единый реестр должников, который имеет задолженность по алиментам более 3 месяцев.

Право Алименты
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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