Юстиция заставила отца поделиться доходами от аренды земли с собственным ребенком На Белопольщине отец, имея неплохие доходы от передачи земельного участка в аренду, не платил алименты своему ребенку.

Благодаря новым инструментам воздействия, предоставленными нововведениями закона #ЧужихДітейНеБуває, с нерадивого отца удалось взыскать почти 44 тыс. гривен. С 29 августа со вступлением в силу второго пакета законодательных изменений заработают еще более строгие методы воздействия на должников-алиментщиков, как, например, запрет отчуждения имущества должником, внесенным в Единый реестр должников, который имеет задолженность по алиментам более 3 месяцев.