Двое сумчан оплатили своим детям алименты почти на 100 тысяч

Сумчанин задолжал 39 тыс. грн алиментов и не спешил исправить ситуацию. Однако арест всего движимого и недвижимого имущества убедил его в обратном, и он заплатил всю сумму долга.
Еще один житель Сум задолжал своему ребенку около 60 тыс. гривен. Побуждением для него к уплате задолженности стали принудительные действия государственных исполнителей - арест всего имущества и объявление в розыск должника. Этого оказалось достаточно, чтобы тот дальше не испытывал судьбу, а в конце концов выполнил свой родительский долг.
Напомним, в текущем году в пользу детей Сумщины уже взыскано более 64 миллионов гривен.
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