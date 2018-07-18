Прокуратура настаивает на взятии под стражу титушек, избивших людей в Конотопе

В Апелляционный суд Сумской области поступили апелляционные жалобы от правоохранительных органов на решения следственного судьи Конотопского горрайонного суда, которыми следователю полиции было отказано во взятии четырех подозреваемых под стражу. Мужчинам инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (Умышленное причинение работнику правоохранительного органа или его близким родственникам побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей) УК Украины.
Как было установлено органом предварительного расследования, 27 июля этого года группа молодых людей ворвалась на сессию Конотопского городского совета и нанесла серьезные телесные повреждения присутствовавшим на сессии жителям районного центра и правоохранителям.
Рассмотрение апелляционных жалоб назначено на 15 августа на 13.00 и 13.30, а также 17 августа на 13.00 и 13.30.
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