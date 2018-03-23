Безработные могут воспользоваться «Электронным кабинетом соискателя работы» Сумской центр занятости сообщает о внедрении сервиса «Электронный кабинет соискателя работы», который ускоряет доступ к услугам Службы занятости и предоставляет возможность зарегистрированным соискателям получить необходимую информацию в дистанционном формате.

С помощью этого электронного сервиса сумчане имеют возможность ознакомиться с актуальными вакансиями от работодателей; создать собственное резюме; воспользоваться сервисами профориентационной платформы; просмотреть соответствующую действующую законодательную базу; получить в интерактивном формате ответы на самые распространенные вопросы; ознакомиться с информацией о временной занятости; пересмотреть инструкции относительно открытия собственного дела; узнать о возможностях профессионального обучения.

Кроме указанных услуг, владелец персонального кабинета может просматривать данные о запланированных и фактических посещениях, о начисленных выплатах помощи по безработице, узнать о мероприятиях, проведение которых планируется в центре занятости.

Персональный кабинет доступен по этой ссылке.

Подробную информацию можно получить в городском центре занятости (ул. Степана Бандеры, 45).