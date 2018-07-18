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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:5997

Сумские копы застали наркомана за курением «травки»

Патрульные задержали мужчину, который имел при себе сверток с веществом, похожим на наркотическое.

Во время патрулирования улицы Веретеновской стражи порядка заметили мужчину, который, спрятавшись, употреблял неизвестное вещество через самодельное устройство. Когда полицейские подошли к нему, он резко бросил на землю данное устройство, а один из его элементов в кусты.

Патрульные задержали гражданина. В самодельном устройстве были обнаружены остатки вещества, внешне похожего на наркотическое. Во время проведения поверхностной проверки инспекторы обнаружили у 33-летнего сумчанина сверток с аналогичным веществом. Сам же он рассказал, что употреблял наркотическое вещество - каннабис.

Патрульные полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.

Право Наркотики
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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