Сумские копы застали наркомана за курением «травки»

Во время патрулирования улицы Веретеновской стражи порядка заметили мужчину, который, спрятавшись, употреблял неизвестное вещество через самодельное устройство. Когда полицейские подошли к нему, он резко бросил на землю данное устройство, а один из его элементов в кусты.
Патрульные задержали гражданина. В самодельном устройстве были обнаружены остатки вещества, внешне похожего на наркотическое. Во время проведения поверхностной проверки инспекторы обнаружили у 33-летнего сумчанина сверток с аналогичным веществом. Сам же он рассказал, что употреблял наркотическое вещество - каннабис.
Патрульные полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.
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