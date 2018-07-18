В Тростянце копы остановили пьяного мопедиста

Ночью во время патрулирования автодороги Н-12 «Сумы-Полтава» экипаж патрульных остановил водителя мопеда Honda, который двигался с нарушением ПДД.
За рулем находился 28-летний местный житель, который не имел никаких документов, зато имел признаки алкогольного опьянения. Полицейские установили его личность и предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения. Как результат - 2,54 промилле алкоголя, что почти в 13 раз превышает допустимую законом норму.
Патрульные составили на мужчину два административных материалы - это протокол по ст. 130 (управление в состоянии опьянения) КоАП и постановление по ч.2 ст. 126 (управление лицом, не имеющим права управления) КоАП.
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