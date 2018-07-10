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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумской пляжник побеждает за Россию

Сумской волейболист Валерий Самодай, который два года назад сменил гражданство, начал выступать за Россию после двухлетнего карантина.

На прошлой неделе Валерий Самодай в паре с действующим чемпионом Европы по волейболу на снегу Тарасом Мыськивом выиграл этап 1* Мирового Тура по Пляжному Волейболу 2018 в Любляне (Словения). Турнир стал возвращением Валерия на международную арену, пишет volleyplanet.ru.

27-летний Валерий Самодай родился в Украине. Спортсмен занимался пляжным волейболом с юного возраста под руководством своего отца Валерия Самодая-старшего. Итогом работы стали награды разного достоинства чемпионатов Европы и мира младших возрастных групп. Тогда Самодай выступал с Сергеем Поповым.

«Финансовая ситуация на Украине, однако, была не очень хорошей. Я практически не видел роста нашего спорта», — рассказал Самодай в интервью. – «Поэтому я захотел строить дальнейшую карьеру в другом месте. Там, где я смогу получить более хорошие условия для развития в качестве пляжного волейболиста».

«Я получил предложение присоединиться к сборной Казахстана по пляжному волейболу. Множество украинцев занимаются там и классическим, и пляжным волейболом. Они сказали, что этот переезд положительно скажется на моей карьере. Поэтому я не колебался и решил использовать эту возможность», — продолжил Валерий Самодай.

Однако, несмотря на честно пропущенные из-за смены гражданства два года, Самодаю не удалось возобновить выступления на международной арене. В этот момент спортсмену предложили перебраться в Россию с дальнейшими выступлениями за сборную страны. Жена Валерия Самодая является россиянкой, поэтому пляжный волейболист принял новое предложение.

Спортсмену снова пришлось ждать два года. И вот в начале августа Валерий Самодай принял участие в своём первом этапе Мирового Тура как представитель России. И не просто принял участие, а выиграл этап.

«Любому профессиональному спортсмену сложно ждать так долго без возможности соревноваться», — завершил Валерий Самодай интервью. – «Я очень сильно хотел вернуться. И сейчас меня переполняют эмоции от возвращения. Я немного нервничал перед первым матчами, но ничего не боялся».

Спорт Валерий Самодай Пляжный волейбол
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