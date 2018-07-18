В Сумах вплотную взялись за мост на Горького

Объезд транспорта осуществляется по проспекту Шевченко. Компания «Сумымостострой» перешла к ремонту дорожного покрытия. Дорожной фрезой снимают старое покрытие.
Параллельно ведутся работы пескоструйным аппаратом по удалению ржавчины с металлических конструкций ферм.
Во вторник, 7 августа, мост по улице Горького закроют для транспорта и пешеходов....
По техническим причинам перекрытия моста по ул. Горького, которое планировалось с 1 августа, отложено....
Это заметил бывший мэр Сум Геннадий Минаев, обнародовав на своей странице в Фейсбуке дополнительное соглашение между департаментом инфраструктуры и подрядчиком....
Непосредственный ремонт на проезжей части планируется начать с 1 августа....
По заказу департамента инфраструктуры города проводится текущий ремонт пешеходного моста через р. Псел в районе ресторана «Здыбанка» по ул. Заливная....