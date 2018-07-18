Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:47146

В Сумах вплотную взялись за мост на Горького

С 7 июля мост по улице Горького в Сумах перекрыт.

Объезд транспорта осуществляется по проспекту Шевченко. Компания «Сумымостострой» перешла к ремонту дорожного покрытия. Дорожной фрезой снимают старое покрытие.

Параллельно ведутся работы пескоструйным аппаратом по удалению ржавчины с металлических конструкций ферм.

Общество Мост на Горького Ремонт моста
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По тематике

02.08.2018 17:30

Со вторника обещают закрыть мост на Горького

Во вторник, 7 августа, мост по улице Горького закроют для транспорта и пешеходов....

31.07.2018 17:20

Перекрытие моста по ул. Горького переносится

По техническим причинам перекрытия моста по ул. Горького, которое планировалось с 1 августа, отложено....

19.07.2018 11:59

Реконструкция моста на Горького подорожала в 2,5 раза за два года

Это заметил бывший мэр Сум Геннадий Минаев, обнародовав на своей странице в Фейсбуке дополнительное соглашение между департаментом инфраструктуры и подрядчиком....

В Сумах начался ремонт моста на Горького
19.07.2018 08:16

В Сумах начался ремонт моста на Горького

Непосредственный ремонт на проезжей части планируется начать с 1 августа....

В Сумах ремонтируют пешеходный мост на Девятку
18.07.2018 13:08

В Сумах ремонтируют пешеходный мост на Девятку

По заказу департамента инфраструктуры города проводится текущий ремонт пешеходного моста через р. Псел в районе ресторана «Здыбанка» по ул. Заливная....

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«Мальчишник в Европе» Ксавье Жанс (Франция, Бельгия, 2018)
«Мальчишник в Европе» Ксавье Жанс (Франция, Бельгия, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:50 22:40
«Шпионская игра» Бен Луин (США, 2018)
«Шпионская игра» Бен Луин (США, 2018)
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CINETECH+, 2D 14:05 18:00 22:45
«Шпионская игра» Бен Луин (США, 2018)
«Шпионская игра» Бен Луин (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:05 18:00 22:45
«Зои» Дрейк Доримус (США, 2018)
«Зои» Дрейк Доримус (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:00 20:30
«Невероятные приключения Факира» Кен Скотт (Франция, США, Бельгия, Сингапур, Индия, 2018)
«Невероятные приключения Факира» Кен Скотт (Франция, США, Бельгия, Сингапур, Индия, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:10 15:55
«Тёмные отражения» Дженнифер Ю (США, 2018)
«Тёмные отражения» Дженнифер Ю (США, 2018)
Кино Космос
14:45 — 45 грн. 18:45 — 50 грн.
«Кристофер Робин» Марк Форстер (США, 2018)
«Кристофер Робин» Марк Форстер (США, 2018)
Кино Космос
12:45 — 40 грн. 16:45 — 45 грн.
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Фото

30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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