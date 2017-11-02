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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:17303

В Сумах забыли об обвалившемся школьном заборе?

С обвалившимся осенью прошлого года забором возле стадиона гимназии № 1 и школы № 12 никто ничего не делает.

Соответствующий депутатский запрос сегодня, 8 августа, озвучила на сессии Сумского горсовета депутат Ирина Губская, директор школы № 12.

Она напомнила, что в прошлом году на стадионе школы была обустроена футбольная площадка с искусственным покрытием, а в этом обещали доделать волейбольную площадку. Однако осенью прошлого года дожди подмыли основание забора вокруг стадиона и бетонные плиты начали обваливаться. Тогда только спилили тополя, которые грозили упасть прямо на стадион. Однако дальше этого дело не пошло. Она просит управление капитального строительства решить этот вопрос до 1 сентября, когда дети пойдут в школу.

Общество Гимназия № 1 Забор Школа № 12
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