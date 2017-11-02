В Сумах забыли об обвалившемся школьном заборе? С обвалившимся осенью прошлого года забором возле стадиона гимназии № 1 и школы № 12 никто ничего не делает.

Соответствующий депутатский запрос сегодня, 8 августа, озвучила на сессии Сумского горсовета депутат Ирина Губская, директор школы № 12.

Она напомнила, что в прошлом году на стадионе школы была обустроена футбольная площадка с искусственным покрытием, а в этом обещали доделать волейбольную площадку. Однако осенью прошлого года дожди подмыли основание забора вокруг стадиона и бетонные плиты начали обваливаться. Тогда только спилили тополя, которые грозили упасть прямо на стадион. Однако дальше этого дело не пошло. Она просит управление капитального строительства решить этот вопрос до 1 сентября, когда дети пойдут в школу.