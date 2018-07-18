Патрульные оперативно задержали сумчан, укравших планшет в магазине Сообщение о краже планшета экипаж патрульных получил из магазина на проспекте Шевченко.

Прибыв на место происшествия, инспекторы выяснили, что неизвестные лица тайно завладели планшетом Samsung у заявителя. Пострадавший сообщил, что к краже могут быть причастны мужчина и женщина, которые вели себя подозрительно, а затем очень быстро покинули помещение магазина. Получив приметы данных граждан, патрульные начали их поиски.

Через некоторое время на улице Супруна инспекторы заметили прохожих, которые отвечали ориентированию, к тому же мучжина нес в руках похожий планшет. Во время общения 38-летний мужчина и 32-летняя женщина нервничали, путались в показаниях, а также рассказывали разные версии появления в них планшета.

На место прибыл заявитель, который узнал свое имущество.

Стражи порядка вызвали следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.