Патрульные оперативно задержали сумчан, укравших планшет в магазине

Прибыв на место происшествия, инспекторы выяснили, что неизвестные лица тайно завладели планшетом Samsung у заявителя. Пострадавший сообщил, что к краже могут быть причастны мужчина и женщина, которые вели себя подозрительно, а затем очень быстро покинули помещение магазина. Получив приметы данных граждан, патрульные начали их поиски.
Через некоторое время на улице Супруна инспекторы заметили прохожих, которые отвечали ориентированию, к тому же мучжина нес в руках похожий планшет. Во время общения 38-летний мужчина и 32-летняя женщина нервничали, путались в показаниях, а также рассказывали разные версии появления в них планшета.
На место прибыл заявитель, который узнал свое имущество.
Стражи порядка вызвали следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.
Жительница Кролевца доверчиво впустила в свой дом незнакомку, а после ее ухода недосчиталась 1600 гривен....
Велосипед, электрическую плитку и два топора похитил из дачного дома пенсионерки ранее судимый 51-летний житель одного из сел Шосткинского района....
Злоумышленником оказался житель Шостки, который подыскивал в городе дорогостоящие велосипеды, оставленные владельцами возле многоэтажек....
Ахтырские полицейские разоблачили местного жителя, который похитил мопед своего приятеля....
Семеро друзей, чтобы улучшить свое финансовое положение, решили обокрасть фермерское хозяйство местного жителя....