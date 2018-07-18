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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:57111

Сумские копы остановили BMW, который имеет проблемы с законом

На улице Покровской площади за нарушение ПДД стражи порядка остановили автомобиль BMW X5.

Проверяя документы на авто, полицейские заметили, что они имеют признаки подделки. В дальнейшем выяснилось, что данные, указанные в документах на авто, не соответствуют данным полицейской базы.

Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. Автомобиль эвакуировали на штрафплощадку.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 290 (уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства) УК.

Право Патрульная полиция Подделка документов
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