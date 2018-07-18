Сумские копы остановили BMW, который имеет проблемы с законом

Проверяя документы на авто, полицейские заметили, что они имеют признаки подделки. В дальнейшем выяснилось, что данные, указанные в документах на авто, не соответствуют данным полицейской базы.
Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. Автомобиль эвакуировали на штрафплощадку.
По данному факту открыто уголовное производство по статье 290 (уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства) УК.
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