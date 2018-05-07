Сумской горсовет выделил 21 миллион на жилье участникам АТО

«За» проект решения «О предоставлении одноразовой целевой материальной помощи на приобретение жилья участникам антитеррористической операции» было 28 депутатов.
В списке 60 участников АТО, имеющих первоочередное право на получение жилья.
Об этом заявила заместитель директора Департамента социальной защиты населения облгосадминистрации Людмила Мусияка во время заседания Координационного совета по оказанию помощи...
Под особым контролем Сумской областной службы занятости - состояние выполнения плана мероприятий по медицинскому, социальному обеспечению, адаптации, психологической реабилитации, профессиональной...
Во вторник, 5 июня, состоялось заседание комиссии по рассмотрению заявлений членов семей погибших и лиц с инвалидностью, внутренне перемещенных лиц,...
18 мая на базе «Центра обслуживания участников боевых действий, участников антитеррористической операции и членов их семей» состоялись соревнования по гиревому...
Футбольная сборная сумских АТОшников продолжает участие в открытом чемпионате по футболу среди команд Лиги участников АТО на Кубок Героев АТО....