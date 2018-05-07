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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:00112

Сумской горсовет выделил 21 миллион на жилье участникам АТО

Сегодня, 8 августа, на сессии Сумского горсовета, депутаты проголосовали за выделение участникам АТО по 350 тыс. грн на приобретение жилья.

«За» проект решения «О предоставлении одноразовой целевой материальной помощи на приобретение жилья участникам антитеррористической операции» было 28 депутатов.

В списке 60 участников АТО, имеющих первоочередное право на получение жилья.

Общество Жилье АТО Участники АТО
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