Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:1198

Разбойник, который избил и отобрал у 87-летней женщины тысячу гривен, может сесть на 12 лет

Сумской местной прокуратурой утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении 29-летнего жителя с. Боромля Тростянецкого района, который совершил разбойное нападение на пенсионерку.

В ходе следствия установлено, что 12 апреля 2018 года около 14.30 обвиняемый находился в с. Верхняя Сыроватка Сумского района. Проходя мимо одного из домов, мужчина увидел во дворе пожилую женщину. Злоумышленник подошел к 87-летней бабушке и представился работником газовой службы. Чтобы был повод зайти в дом, мужчина сообщил ей, что ему необходимо снять показатели газового счетчика.

Как только за злоумышленником закрылись входные двери, он сразу набросился с кулаками на пожилую женщину, требуя отдать ему все ценные вещи и деньги. Опасаясь за свою жизнь, потерпевшая отдала нападающему все, что у нее было - 1 тыс. грн. Всего нападающий нанес женщине более 20 ударов. Потерпевшая провела на стационарном лечении в нейрохирургическом отделении более двух недель.

Злоумышленника удалось задержать 26 мая 2018 года. Во время обыска в его доме работниками полиции обнаружено и изъято сверток с наркотическим средством каннабис, массой (в пересчете на высушенное вещество) 13,76 г.

Как сообщил прокурор Сумского отдела Сумской местной прокуратуры Леонид Криушенко, действия обвиняемого, который ждет приговор суда в СИЗО, квалифицированы по ч. 1 ст. 309 (незаконное приобретение и хранение наркотического средства без цели сбыта) и ч. 3 ст. 187 (разбой, квалифицирующим признаком которого является проникновение в жилище) УК Украины. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Разбой
view counter

По тематике

02.07.2018 09:07

На Сумщине полиция задержала разбойников, напавших на пенсионерку

Ночью подельники ворвались в дом, где проживала одинокая 77-летняя пенсионерка и, воспользовавшись ее беспомощным состоянием, забрали около 4000 гривен....

08.06.2018 17:53

За разбойное нападение жителю Сумщины дали 6 лет

Судьей Путивльского районного суда Сумской области Крепким Сергеем Ивановичем закончено рассмотрение уголовного производства и вынесен приговор гражданину К., неоднократно судимому,...

22.05.2018 12:29

Полицейские разыскивают нападавших, угрожавших убить кролевчанина

25 апреля в Кролевецкий отдел полиции обратился 42-летний житель Кролевца с заявлением о том, что около 7.20 утра на него...

16.05.2018 14:08

Разбойников, неудачно напавших на ломбард в Сумах, взяли под стражу

По ходатайству прокуратуры двух разбойников и организатора взяли под стражу без права на залог....

11.05.2018 12:32

Двое сумчан совершили разбойное нападение на ломбард

Преступление совершили двое вооруженных сумчан. Одного из них полиция задержала в областном центре, другого - только в Хмельницком....

Новости

Адвокат: полиция пытается повесить убийство Анатолия Жука на его вдову (видео)
Вчера 13:44
Убийство Анатолия Жука: подробности от его близких
03.08.2018 21:09
Анатолия Жука нашли застреленным (обновляется, + видео) 4
02.08.2018 20:43
На Сумщине дорожники нашли мину
Сегодня 11:33
Разбойник, который избил и отобрал у 87-летней женщины тысячу гривен, может сесть на 12 лет
Сегодня 11:11
Сумской горсовет выделил 21 миллион на жилье участникам АТО
Сегодня 11:00
Сумские копы остановили BMW, который имеет проблемы с законом
Сегодня 10:57
Патрульные оперативно задержали сумчан, укравших планшет в магазине
Сегодня 10:43
В Сумах начали ремонт сквера на Харьковской
Сегодня 10:33
В Сумах забыли об обвалившемся школьном заборе?
Сегодня 10:17
В Сумах вплотную взялись за мост на Горького
Сегодня 09:47
В центре Сум загорелось заброшенное сооружение
Сегодня 09:36
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Мальчишник в Европе» Ксавье Жанс (Франция, Бельгия, 2018)
«Мальчишник в Европе» Ксавье Жанс (Франция, Бельгия, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:50 22:40
«Шпионская игра» Бен Луин (США, 2018)
«Шпионская игра» Бен Луин (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:05 18:00 22:45
«Шпионская игра» Бен Луин (США, 2018)
«Шпионская игра» Бен Луин (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:05 18:00 22:45
«Зои» Дрейк Доримус (США, 2018)
«Зои» Дрейк Доримус (США, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:00 20:30
«Невероятные приключения Факира» Кен Скотт (Франция, США, Бельгия, Сингапур, Индия, 2018)
«Невероятные приключения Факира» Кен Скотт (Франция, США, Бельгия, Сингапур, Индия, 2018)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:10 15:55
«Тёмные отражения» Дженнифер Ю (США, 2018)
«Тёмные отражения» Дженнифер Ю (США, 2018)
Кино Космос
14:45 — 45 грн. 18:45 — 50 грн.
«Кристофер Робин» Марк Форстер (США, 2018)
«Кристофер Робин» Марк Форстер (США, 2018)
Кино Космос
12:45 — 40 грн. 16:45 — 45 грн.
view counter

Фото

30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.