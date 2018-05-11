Разбойник, который избил и отобрал у 87-летней женщины тысячу гривен, может сесть на 12 лет Сумской местной прокуратурой утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении 29-летнего жителя с. Боромля Тростянецкого района, который совершил разбойное нападение на пенсионерку.

В ходе следствия установлено, что 12 апреля 2018 года около 14.30 обвиняемый находился в с. Верхняя Сыроватка Сумского района. Проходя мимо одного из домов, мужчина увидел во дворе пожилую женщину. Злоумышленник подошел к 87-летней бабушке и представился работником газовой службы. Чтобы был повод зайти в дом, мужчина сообщил ей, что ему необходимо снять показатели газового счетчика.

Как только за злоумышленником закрылись входные двери, он сразу набросился с кулаками на пожилую женщину, требуя отдать ему все ценные вещи и деньги. Опасаясь за свою жизнь, потерпевшая отдала нападающему все, что у нее было - 1 тыс. грн. Всего нападающий нанес женщине более 20 ударов. Потерпевшая провела на стационарном лечении в нейрохирургическом отделении более двух недель.

Злоумышленника удалось задержать 26 мая 2018 года. Во время обыска в его доме работниками полиции обнаружено и изъято сверток с наркотическим средством каннабис, массой (в пересчете на высушенное вещество) 13,76 г.

Как сообщил прокурор Сумского отдела Сумской местной прокуратуры Леонид Криушенко, действия обвиняемого, который ждет приговор суда в СИЗО, квалифицированы по ч. 1 ст. 309 (незаконное приобретение и хранение наркотического средства без цели сбыта) и ч. 3 ст. 187 (разбой, квалифицирующим признаком которого является проникновение в жилище) УК Украины. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры области.