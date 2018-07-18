На Сумщине дорожники нашли мину За минувшие сутки на Сумщине выявлено 3 боеприпаса времен прошлых войн.

7 августа в 11:45 в Службу спасения «101» поступила информация об обнаружении предмета, похожего на боеприпас, в лесопосадке вблизи с. Грузское Кролевецкого района и примерно в 100 м от автодороги. На место вызова прибыли сотрудники районного подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, которые предварительно идентифицировали находку как 122-мм. артснаряд времен Второй мировой войны.

В этот же день в поле возле с.Береза Глуховского района местный житель обнаружил минометную мину. Об этом мужчина сообщил спасателям.

В 15:40 поступила информация об очередной опасной находке в с. Новодмитровка Краснопольского района. Так, во время земляных работ по обустройству дороги работники райавтодора грейдером откопали предмет, который предварительно специалистами Службы спасения идентифицировано 50-мм. минометная мина. Боеприпас находился лишь в 10 м от жилых домов.

На местах обнаружения взрывоопасных предметов времен прошлых войн правоохранителями выставлена охрана, предоставлена заявка на обезвреживание в Межрегиональный центр быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (Ромны).

Спасатели отмечают, что при нахождении боеприпасов нельзя их даже прикасаться, а тем более пытаться перенести. Ни в коем случае не пользоваться вблизи средствами связи, - это может спровоцировать взрыв. О возможной опасности надо сообщить окружающих и немедленно проинформировать оперативные службы по номеру «101» или «102», сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.