В Сумах прошел чемпионат города по радиоспорту В Сумах состоялся открытый очный чемпионат города по радиоспорту на коротких и ультракоротких волнах.

Соревнования проходили в районе ул. Рубежная, Барановка. В чемпионате приняли участие спортсмены из Киева, Сум, Ромен, Глухова, Шостки, Ахтырки, Тростянца и Велико-Писаревского района.

Победителями и призерами соревнований по программам стали:

- проведение радиосвязей на диапазоне 145 МГц видом излучения телефон (FM) чемпионом стал Юрий Рябенко (UT1AW), а призерами - Михаил Чайка (UX4AA) и Дмитрий Захарко (UT7AT);

- на диапазоне 21 МГц видом излучения телефон (SSB) золото получил Дмитрий Захарко (UT7AT), а серебро и бронзовую получили соответственно Михаил Чичикало (UТ1AМ) и Егор Ковальчук (UT8AQ);

- на диапазоне 21 МГц видом излучения телеграф (CW) чемпионом стал Сергей Калуженко (UR5AMJ), а призерами - Игорь Сорбат (UY1AW), Владимир Ковальчук (UT8AS) и Михаил Чичикало (UТ1AМ).