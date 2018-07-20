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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:1569

В Глухове во дворе многоэтажки сгорел «Лексус»

Вечером 4 августа Геннадий Матушкин, как и всегда, оставил автомобиль «Лексус 570» под домом на ул. Циолковского, 9.

Сам уже лег спать, когда около половины первого услышал сильный хлопок во дворе. Когда подошел к окну, то увидел, что горит его автомобиль.  Сразу же были вызваны пожарные. Пострадавший отмечает, что приехали они очень быстро – через 7 минут. Правда, к тому времени автомобиль был полностью охвачен огнем, пишет Неделя.

– Когда мы приехали на вызов, машина уже полыхала вовсю. Затушили, конечно, в течение 5 минут, но к тому времени транспортное средство получило сильные повреждения, – рассказывает инспектор ГСПЧ-19 Дмитрий Галайда.

По словам хозяина, автомобиль поврежден на 60%: сгорели двигатель, навесное оборудование, проводка, зеркала, лобовое стекло, два колеса. Машина восстановлению не подлежит. Как отмечают пожарные инспекторы, на месте визуально установить причину пожара не удалось. Рассматривается две версии: поджег или короткое замыкание. Ответ на этот вопрос должна дать специально проведенная экспертиза. Но, так сказать не для прессы, многие говорят о поджоге, потому что автомобиль уж очень быстро сгорел, как для короткого замыкания.

Сам пострадавший не имеет никаких предположений, кто это мог совершить. Говорит, что зла никому не делал и даже не желал, чужих жен не катал. На своей странице в ФБ он сообщил о произошедшем и попросил помощи у глуховчан по установлению личности поджигателя. За конкретную информацию пообещал вознаграждение в 1 тысячу долларов.

Право Глухов Пожар Пожар авто
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