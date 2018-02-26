Депутаты проголосовали за то, чтобы пересадить мэра и его замов на велосипеды

Сегодня, 8 августа, на сессии Сумского горсовета депутаты рассматривали проект решения по петиции Александра Качанова о том, чтобы чиновников пересадить нга велосипеды.
Согласно решению, мэру и его замам всего лишь рекомендуется приезжать на работу на велосипедах или приходить пешком в весенне-осенний период.
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