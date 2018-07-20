На «Зеленую волну» в Сумах нужен еще миллион Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Внедрение в г. Сумы автоматизированной системы управления дорожным движением «Зеленая волна».

«Предлагаю начать внедрять в городе Сумы автоматизированную систему управления дорожным движением («зеленую волну», «зеленый коридор»).

«Зеленая волна» - это работа светофоров в режиме, при котором зеленый свет горит на всей улице, что позволяет транспорту максимально быстро проезжать отрезок, а не ехать от перекрестка до перекрестка, ожидая своей очереди на светофоре. Чтобы без остановок на светофорах проезжать улицу, нужно только соблюдать установленную скорость.

Такая система уже появляется в других городах Украины, в частности, в Кривом Роге, Днепре, Киеве.

Важным элементом функционирования такой системы являются специальные табло, на которых появляется рекомендована для водителей скорость движения. Придерживаясь таких рекомендаций, водители смогут быстрее добираться из точки А в точку В, не останавливаясь на светофорах. А также не нарушая установленный скоростной режим, согласно ПДД», - писал автор петиции Шевченко Владимир Владимирович.

Ответ на электронную петицию:

«В прошлом году КП «Дорремстрой» была установлена автоматическая система управления светофорных объектов.

К разветвлению подключены 18 светофорных объектов, которые предоставляют возможность самостоятельно контролировать и регулировать дорожное движение с пульта управления, включая «Зеленую волну». Но на сегодняшний день этого недостаточно и при выделении дополнительных денег будут подключены все светофорные объекты к ранее установленным программам.

Для дальнейшей автоматизации системы управления дорожным движением необходимо выделение дополнительных средств около 1 млн грн».