В Сумах на Майдане проведут турнир по пляжному волейболу Впервые в Сумах турнир по пляжному волейболу пройдет на главной площади города.

Соревнования запланированы на 1 сентября. Кроме турнира среди смешанных команд, также пройдут международный матч между Украиной и Турцией. Начало в 16.00. Относительно участия писать организаторам.