В Сумах на Майдане проведут турнир по пляжному волейболу

Соревнования запланированы на 1 сентября. Кроме турнира среди смешанных команд, также пройдут международный матч между Украиной и Турцией.
Начало в 16.00.
Относительно участия писать организаторам.
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