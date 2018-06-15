Сумская таможня опровергает заявление полиции Сумская таможня опроверает заявление управления защиты экономики Национальной полиции в Сумской области о нецелевом использовании средств.

На страницах интернет-изданий появилась информация, распространенная Управлением защиты экономики Департамента защиты экономики Национальной полиции в Сумской области о нецелевом использовании бюджетных средств Сумской таможней ГФС.

Учитывая тот факт, что Сумская таможня ГФС имеет давние, дружеские отношения с органами Национальной полиции в Сумской области эти публикации вызвали немалое удивление в Сумской таможни ГФС. Работниками УЗЭ Департамента защиты экономики Национальной полиции в Сумской области действительно направлены письма в таможню с выявленными несоответствиями в ходе мониторинга и анализа официального общегосударственного веб-портала «Государственные закупки». Сумская таможня ГФС предоставила исчерпывающие ответы на эти письма.

О нарушении Закона Украины «О защите экономической конкуренции» таможенники ответили полиции, что предметом закупки в таможне являются работы, а не товары. Указанное в тендере оборудование заложено в техническое задание проектировщика. Оно является самым оптимальным, учитывая конечную цель выполнения работ. В то же время таможня не собиралась ограничивать участие в тендере всех желающих. Любой участник вправе обратиться за разъяснением относительно содержания тендерной документации в части возможности представления эквивалентов закупаемой в рамках тендера.

В любом случае не было факта установления квалификационных критериев, которые бы ограничивали участие в тендере участников, поскольку критерии установлены в соответствии со ст. 16 Закона Украины «О публичных закупках». Сейчас имеет место техническая ошибка относительно неуказания выражения «или эквивалент».

Учитывая полученные письма от полиции, таможней принято решение скорректировать тендерную документацию и повторно провести процедуру для установки весового комплекса, который крайне необходим Сумской таможни ГФС для предотвращения контрабандных потоков и увеличение поступлений в государственный бюджет.

Остается вопрос о непонятной сумме 13,9 млн гривен. Таможенники сообщают, что Сумской таможней ГФС планировалось и проводится закупка работ на сумму 6,95 млн гривен. Предложение по тендерной документацией составило 6,4 млн гривен.