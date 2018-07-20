В Сумах задержали подростка, который разрисовывал стены облгосадминистрации рекламой психотропных веществ (видео)

Происшествие произошло 7 августа, около четырех утра. Наряд полиции охраны, который нес дежурство в помещении облгосадминистрации, заметил на улице неизвестных, которые копошились возле одной из стен здания. Мгновенно информация была передана группам реагирования полиции охраны, и уже через несколько минут ближайший экипаж прибыл по указанному адресу.
Осмотрев территорию, правоохранители увидели на стене дома свежие надписи с рекламой психотропных веществ - так называемых «солей» и «фена». С другой стороны дома нашлись и «авторы» надписей. Одного из них правоохранители задержали, другой, едва завидев полицейских, убежал.
Правонарушителем оказался 17-летний сумчанин, которого сразу доставили в Сумской отдел полиции и передали следователям для выяснения причин и мотивов совершенного. По предварительным подсчетам, злоумышленники только за 2 часа оставили после себя более трех десятков надписей соответствующего содержания на стенах сумских домов. Сегодня благодаря работниками Сумского отдела полиции выяснена личность другого «художника», который уже дает свое объяснение следователям, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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