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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:04109

Две жительницы Шостки стали жертвами интернет-мошенничества

Более 10 тысяч гривен потеряли женщины, пытаясь приобрести через Интернет по привлекательной цене понравившийся товар.

С заявлением о мошенничестве в полицию обратился 35-летняя жительница Шостки. Женщина рассказала, что пыталась через Всемирную сеть приобрести мопед. Найдя на известном интернет-ресурсе соответствующее объявление с привлекательной ценой в 4000 гривен, позвонила по указанному номеру. По словам продавца, низкая цена товара была обусловлена острой проблемой в деньгах - мол, жена болеет, поэтому срочно необходимо дорогостоящее лечение. Посочувствовав, женщина договорилась с телефонным собеседником о покупке. При этом заказала транспортировку мопеда перевозчику, порекомендованному ей продавцом.

Одним из условий сделки была полная предоплата на указанный номер банковской карточки за товар и доставку. Следовательно, женщина перечислила 4830 гривен. Однако, несмотря на это, в оговоренный срок мопед доставлен не был, а представитель перевозчика и продавец перестали выходить на связь.

«Пострадавшей знала о таких схемах мошенничества из многочисленных публикаций в Интернете, - говорит Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - И все же решила перечислить деньги, надеясь на свою удачу».

Другой жертвой интернет-аферистов стала 64-летняя жительница Шостки. В этом случае, пытаясь приобрести морозильную камеру, пенсионерка перечислила на карточку продавца 6000 гривен предоплаты. И тоже не получила своего заказа.

Сейчас по обоим фактам правоохранители открыли уголовные производства по ч.1 ст.190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, в рамках которого ведут поиски злоумышленников. А полицейские снова предостерегают граждан от подобных «продавцов» и «перевозчиков». И советуют быть осмотрительными и осторожными во время покупок через Всемирную сеть, и помнить – за любым выгодным предложением в Интернете может скрываться мошенник. Поэтому, отправляя неизвестно кому деньги, доверчивые покупатели рискуют потерять свои сбережения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество Шостка
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