В Глухове полиция задержала вора камер видеонаблюдения

Около трех часов ночи во время патрулирования улиц в г. Глухов группа реагирования полиции охраны обратила внимание на мужчину со странным поведением.
«Увидев полицейский автомобиль, он пытался спрятаться, чтобы избежать с нами встречи, - рассказывает младший инспектор группы реагирования полиции охраны Алексей Малиновский. - Так что пришлось за ним немного «побегать».
Задержанным оказался 49-летний местный житель. Выяснилось, что мужчина не зря прятался от правоохранителей - при осмотре у него нашли камеру видеонаблюдения, снятую с соседнего магазина. Одежда задержанного тоже оказалась «красноречивой» - мягкие прорезиненные перчатки, на голове - кепка с длинным козырьком, и носки, надетые на кроссовки.
Сейчас задержанного доставили в Глуховский отдел полиции, где он общается со следователями, сообщает Управление полиции охраны в Сумской области.
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