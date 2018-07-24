В Глухове полиция задержала вора камер видеонаблюдения В Глухове группа реагирования полиции охраны задержала мужчину, который промышлял кражами внешних камер видеонаблюдения.

Около трех часов ночи во время патрулирования улиц в г. Глухов группа реагирования полиции охраны обратила внимание на мужчину со странным поведением.

«Увидев полицейский автомобиль, он пытался спрятаться, чтобы избежать с нами встречи, - рассказывает младший инспектор группы реагирования полиции охраны Алексей Малиновский. - Так что пришлось за ним немного «побегать».

Задержанным оказался 49-летний местный житель. Выяснилось, что мужчина не зря прятался от правоохранителей - при осмотре у него нашли камеру видеонаблюдения, снятую с соседнего магазина. Одежда задержанного тоже оказалась «красноречивой» - мягкие прорезиненные перчатки, на голове - кепка с длинным козырьком, и носки, надетые на кроссовки.

Сейчас задержанного доставили в Глуховский отдел полиции, где он общается со следователями, сообщает Управление полиции охраны в Сумской области.