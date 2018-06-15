Родители сумских школьников и дошкольников имеют право на налоговую скидку В Государственной налоговой инспекции в г. Сумы сообщают о том, что граждане, которые платят за образовательные услуги, предоставляемые дошкольными, школьными и внешкольными учебными заведениями, имеют право на налоговую скидку.

Новации предусмотрены Законом Украины от 3 июля 2018 года № 2477-VIII, которым внесены изменения в Налоговый кодекс Украины.

Ранее такое право распространялось только за услуги, оплаченные в пользу отечественных учреждений профессионального, профессионально-технического и высшего образования.

Право на получение налоговой скидки имеют только члены семьи первой степени родства, а это - муж, жена, дети, родители. Соответственно, если плательщик платил за свое обучение, обучение детей или родителей, он может обратиться в территориальный орган фискальной службы для получения налоговой скидки.

Налоговая скидка начисляется на доходы, полученные в виде заработной платы. При этом сумма налоговой скидки не должна превышать размер заработной платы, которую плательщик получил в течение отчетного года.

Подтверждением полученных образовательных услуг является соглашение, которое плательщик составляет с учебным заведением. В соглашении должно быть указано: кто предоставляет услугу, кто ее получает, сумма и срок предоставления услуги. Соглашение и расчетные документы, подтверждающие уплату средств, плательщик должен сохранять в течение трех лет.

Для получения скидки необходимо после окончания налогового года подать до 31 декабря следующего года декларацию, в которой указать сумму полученных доходов и сумму средств, уплаченных на образовательные услуги. Например, для получения налоговой скидки за 2018 год граждане должны подать декларацию о полученных доходах до 31 декабря 2019 года. Если в этот период декларация не была подана, то скидка за этот период теряется.

Перечень отечественных учреждений дошкольного, внешкольного, общего среднего, профессионального, профессионально-технического и высшего образования определены законами Украины «О дошкольном образовании», «О внешкольном образовании», «Об общем среднем образовании», «О профессионально-техническом образовании», «О высшем образовании».