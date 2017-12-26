Сумской горсовет внес изменения в положение об общественном бюджете Сегодня, 8 августа, депутаты Сумского городского совета поддержали проект решения относительно нового Положения об общественном (партиципаторном) бюджете г.Сумы.

Среди наиболее весомых нововведений:

1. Локальные проекты - 750 тыс. грн. (вместо 500 тыс. грн.), общегородские выросли с 1 млн. грн. до 1,5 млн грн.

2. Подавать можно любое количество идей на общественный бюджет, без ограничений.

3. Возраст авторов снизился до 14 лет, возраст голосующих за проекты (после обсуждения на сессии) остался на уровне 16 лет. Отныне авторами могут быть также иностранцы, или те, кто владеет имуществом в городе или здесь родился.

4. Добавлен и структурирован вопрос этики авторов, депутатов, должностных лиц при подаче проектов, экспертизы, голосовании и реализации.

5. Все проекты, в том числе на территории бюджетных учреждений должны быть общедоступными (это гарантирует письменное обязательство руководителя). Предложение депутата Владимира Чепика по запрету использовать бюджетные учреждения для проектов общественного бюджета после обсуждения не было поддержано.

6. Проекты, связанные с природоохранной деятельностью, не принимаются.

7. Уточненные и расширенные права авторов при разработке проектов и их реализации.

8. Добавлены требования по брендированию всех объектов / материалов / ресурсов, которые используются при реализации проектов (город должен знать своих героев!).

9. Голосование электронное - только через БанкID и ЭЦП (бумажное тоже остается пока).

10. Жесткие требования по организации бумажного голосования и возможностей влиять на нечестных авторов / голосующих.

11. Добавлены новые категории - промопроекты (фестивали, акции, направленные на развитие громады и популяризацию города) и социальные проекты (общедоступные проекты для создания комфортных условий для сумчан с особыми потребностями).

Подавать проекты горожане смогут с 1 сентября уже по новым правилам. Всего на проекты выделяется 10 млн грн.