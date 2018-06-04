Остановка возле ЦУМа подверглась набегу вандалов

Об этом на своей странице в Фейсбуке сигнализирует сумчанин Егор Курочкин.
«Не выдержала…», - прокомментировал свои фото сумчанин.
Напомним: это была первая стеклянная остановка, установленная одной из киевских рекламных фирм в начале 2016 года.
Нелегальный киоск, стоящий на конечной остановке «Аэропорт» не будут демонтировать, пока не найдут деньги на новую остановку....
По заказу департамента инфраструктуры города начаты работы по установке металлического забора для безопасности горожан на остановке общественного транспорта по ул.Харьковская...
Полицейские Ахтырки получили оперативную информацию о двух молодых людях, которые могут быть причастны к кражам металла с кладбищ райцентра....
Неизвестные, рекламирующие наркотики, при помощи надписей на стенах домов, добрались до остановки «Ул. Героя Украины Сергея Табалы (Севера)»....
Местная достопримечательность на Стометровке снова разбита....