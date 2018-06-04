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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:30223

Остановка возле ЦУМа подверглась набегу вандалов

В Сумах сломали лавочку на новой остановке.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сигнализирует сумчанин Егор Курочкин.

«Не выдержала…», - прокомментировал свои фото сумчанин.

 

Напомним: это была первая стеклянная остановка, установленная одной из киевских рекламных фирм в начале 2016 года.

Общество Вандализм Остановка
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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