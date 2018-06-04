Остановка возле ЦУМа подверглась набегу вандалов В Сумах сломали лавочку на новой остановке.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сигнализирует сумчанин Егор Курочкин.

«Не выдержала…», - прокомментировал свои фото сумчанин.

Напомним: это была первая стеклянная остановка, установленная одной из киевских рекламных фирм в начале 2016 года.