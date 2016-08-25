Начальников мест несвободы Сумщины проверили на доброчестность

Об этом в ответ на запрос «Данкора» сообщила Администрация государственной уголовно-исполнительной службы Украины. Однако, по ее данным, по результатам дополнительной служебной проверки Анатолий Гамалей также «считается таким, что прошел проверку доброчестности».
«На основании вышеизложенного, информируем Вас, что все руководители учреждений исполнения наказаний и следственного изолятора успешно прошли проверку доброчестности», - написал и.о. начальника Управления организационно-аналитического, документального и административно-хозяйственного обеспечения Александр Велков.
Напомним: на территории Сумской области находятся пять учреждений уголовно-исполнительной системы. Роменская, Шосткинская и Сумская исправительные колонии, Конотопский исправительный центр и Сумской следственный изолятор.
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