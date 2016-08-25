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Елена Адаменко
Елена Адаменко
Сегодня 15:31383

Начальников мест несвободы Сумщины проверили на доброчестность

Из пяти руководителей учреждений уголовно-исполнительной службы Сумской области один – начальник Сумской исправительной колонии №116 Анатолий Гамалей - после собеседования попал под дополнительную служебную проверку.

Об этом в ответ на запрос «Данкора» сообщила Администрация государственной уголовно-исполнительной службы Украины. Однако, по ее данным, по результатам дополнительной служебной проверки Анатолий Гамалей также «считается таким, что прошел проверку доброчестности».

«На основании вышеизложенного, информируем Вас, что все руководители учреждений исполнения наказаний и следственного изолятора успешно прошли проверку доброчестности», - написал и.о. начальника Управления организационно-аналитического, документального и административно-хозяйственного обеспечения Александр Велков.

Напомним: на территории Сумской области находятся пять учреждений уголовно-исполнительной системы. Роменская, Шосткинская и Сумская исправительные колонии, Конотопский исправительный центр и Сумской следственный изолятор.

Право Пенитенциарная служба
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