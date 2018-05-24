В Сумах «минировали» универмаг «Киев» Мужчина, который в 4 утра позвонил в дежурную часть и отказался назваться, сообщил о планируемом взрыве в одном из центральных торговых центров Сум, добавив, что это «привет от Путина».

По тревоге на обследование помещений, эвакуацию персонала и посетителей был поднят спецслужбы полиции и сотрудники Сумского отдела полиции.

Из торгового центра были эвакуированы 45 работников охраны, обслуживающий персонал заведений общественного питания и посетители. Поиски взрывчатки продолжались несколько часов. Взрывотехники и кинологи со специально обученными собаками осмотрели каждое помещение на всех пяти этажах, а также прилегающую территорию. И ни одного устройства или взрывчатки не нашли.

Пока шли эти поиски, работники других подразделений развернули оперативные мероприятия по установлению личности заявителя. И выяснили, что псевдоминер - ранее судимый за ряд краж 29-летний мужчина.

В отношении злоумышленника открыто еще одно, очередное уголовное производство, на этот раз - по признакам ч.1 ст. 259 УК Украины (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями), в рамках которого выясняются мотивы и причины такого «шутки». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Как стало известно «Данкору», речь идет об универмаге «Киев».