В Сумах «минировали» универмаг «Киев»

По тревоге на обследование помещений, эвакуацию персонала и посетителей был поднят спецслужбы полиции и сотрудники Сумского отдела полиции.
Из торгового центра были эвакуированы 45 работников охраны, обслуживающий персонал заведений общественного питания и посетители. Поиски взрывчатки продолжались несколько часов. Взрывотехники и кинологи со специально обученными собаками осмотрели каждое помещение на всех пяти этажах, а также прилегающую территорию. И ни одного устройства или взрывчатки не нашли.
Пока шли эти поиски, работники других подразделений развернули оперативные мероприятия по установлению личности заявителя. И выяснили, что псевдоминер - ранее судимый за ряд краж 29-летний мужчина.
В отношении злоумышленника открыто еще одно, очередное уголовное производство, на этот раз - по признакам ч.1 ст. 259 УК Украины (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями), в рамках которого выясняются мотивы и причины такого «шутки». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Как стало известно «Данкору», речь идет об универмаге «Киев».
25 июня полицейские Киева задержали жителя Сумской области, который «заминировал» железнодорожную станцию....
12 июня члены исполнительного комитета Сумского горсовета по результатам рассмотрения петиции Михаила Пылева «Запретить дальнейшее расширение универмага «Киев», размещенной на...
Сегодня, 5 июня, около 10 часов на номер «102» поступило сообщение о минировании машины во дворе управления Госказначества Сумской области,...
Владелец ТРЦ «Универмаг «Киев» подал встречный иск к управлению ГСЧС Украины в Сумской области о незаконности проверки, проведенной в апреле...
Городские власти ничего не могут поделать с самовольным строительством, говорится в ответе на соответсвующую онлайн-петицию....