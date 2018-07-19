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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Берлин-2018: сумские легкоатлеты вылетают

В среду, 8 августа, в утренней сессии чемпионата Европы по легкой атлетике выступало девять украинцев. И только одной нашей атлетке удалось преодолеть квалификацию, сообщает сайт ФЛАУ.

Татьяна Мельник сумела пройти в полуфинал в беге на 400 метров. В своем забеге киевлянка финишировала четвертой с результатом 52,44 секунды, что позволило ей забрать последнюю, шестую путевку в следующий круг «по добору».

Две другие наши атлетики на этой дистанции борьбу за награды прекратили. Студентка СумГУ Анастасия Брызгина и Алина Логвиненко финишировали в своих забегах седьмыми со временем, соответственно, 53,62 и 53,18.

Уроженке Сум Анне Плотицыной в беге на 100 метров с барьерами не хватило для выхода в полуфинал всего две сотых секунды. И известно, где она их потеряла. Слишком поздно Анна отреагировала на выстрел стартового пистолета - время ее реакции составил 0,318 с. В итоге результат - 13,23 с.

- Хороший трек, хороший стадион, но не сегодня и не для меня. Очень редко я так плохо стартую. Но нужно принять это выступление, как должное, и работать дальше. Досадно...

В беге на 200 метров у мужчин выпускник СумГУ Сергей Смелик по рейтингу получил место в полуфинале автоматически, а вот Эмилю Ибрагимову пришлось преодолевать сито квалификации. К сожалению, неудачно. Буковинец показал в своем забеге только шестое время - 21,29.

В беге на 1500 метров единственный представитель Украины - Владимир Киц - некоторое время даже возглавлял свой забег. Как потом рассказал сам Владимир, решил таким образом ускорить группу. Группу он ускорил, однако темп удержать не сумел - 3.52,77 (29-ое итоговое место):

Редкий случай - квалификационный норматив для выхода в финал в тройном прыжке среди женщин выполнило ровно 12 участниц. Украинки в этот список не попали. Причем, Ольге Саладухе не хватило всего одного сантиметра – 14,04 м. Она - тринадцатая. Студентка СумГУ Анна Красуцкая с результатом 13,88 м заняла итоговое 187-ое место.

- Очень много всего у меня сегодня не получалось, - рассказывает Красуцкая. - Наверное, я впервые в жизни видела на стадионе столько зрителей. Это замечательно, что наш вид спорта имеет столько поклонников. Но, возможно, именно из-за такого количества болельщиков и не смогла сконцентрироваться, растерялась на дорожке.

В метании копья у мужчин также в финале украинцев не будет. Юрий Кушнирук при нормативе 82 метра показал результат 73,79 м.

В вечерней программе среды нам тоже есть за кого болеть. В 19:25 по киевскому времени начнется квалификация по прыжкам в высоту среди женщин, где выступят Юлия Левченко, Оксана Окунева и Екатерина Табашник. Также три украинки будут бежать в полуфиналах на барьерной 400-метровке – студентка СумГУ Мария Миколенко (20:05), Виктория Ткачук (20:12) и Анна Рыжикова (20:19). У мужчин в беге на 400 метров сумчанин Виталий Бутрым в 20:44 бороться за место в финале. В 20:40 начнутся финальные соревнования по прыжкам в длину с участием Сергея Никифорова. Наталья Прищепа и Ольга Ляхова, соответственно, в 20:55 и 21:02 бежать полуфиналы на 800-метровке. В 20:15 Сергей Смелик будет соревноваться в полуфинале 200-метровки. В 21:20 Никита Нестеренко поборется за медали в метании диска. А в 20:40 состоится еще один финал с участием наших соотечественниц - Юлия Шматенко, Елена Сердюк и Евгения Прокофьева будут преодолевать 10000 метров.

Спорт Легкая атлетика
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