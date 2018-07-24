В Конотопе спасатели вместе с полицейскими ликвидировали последствия условной ДТП 8 августа в г. Конотоп прошли совместные учения подразделений Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и Главного управления Национальной полиции в области.

Спасатели вместе с правоохранителями отрабатывали действия по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пожаров, связанных с дорожно-транспортными происшествиями.

Силами отделения дежурного караула 12-й государственной пожарно-спасательной части было ликвидировано условное возгорание микроавтобуса, а затем проведена тренировка личного состава по работе со специальным оборудованием при деблокировании пострадавших из деформированных транспортных средств.

В свою очередь оперативная группа Конотопского отдела полиции организовала оцепление территории проведения аварийно-спасательных работ и осуществляла следственные действия на месте условной дорожной аварии.

Также в ходе учений было отработано взаимодействие экстренных служб города по организации ликвидации последствий чрезвычайных событий, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.