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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:43189

На Сумщине завершают ремонт аварийного участка дороги

Завершается капитальный ремонт аварийно-опасного участка автомобильной дороги Н-07 Киев-Сумы-Юнаковка вблизи с. Иволжино.

Продолжаются работы по устройству верхних слоев дорожного покрытия, прикромочных лотков, водостоков. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в III квартале 2018 года, сообщает Служба автомобильных дорог в Сумской области.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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