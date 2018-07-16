На Сумщине завершают ремонт аварийного участка дороги

Продолжаются работы по устройству верхних слоев дорожного покрытия, прикромочных лотков, водостоков. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован в III квартале 2018 года, сообщает Служба автомобильных дорог в Сумской области.
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Мэр Сум Александр Лысенко, наконец-то, обратил внимание на состояние дорог в центре города....
Президент Украины заверил, что 117 млн грн «дорожных» средств останутся на Сумщине....
На дорогах города работают шесть бригад КП «Дорремстрой»....
По информации народных депутатов от Сумщины, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал вернуть средства субвенции госбюджета, предусмотренные на ремонт участка трассы...