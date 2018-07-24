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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:49564

В Сумах повесился 12-летний мальчик

Двенадцатилетний мальчик был найден дома с веревкой на шее в состоянии клинической смерти. Врачи «скорой» восстановили ему сердцебиение и доставили в реанимацию. Однако сегодня, около часа дня, несмотря на все усилия медиков, ребенок умер, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Полиция в рамках открытого по признакам ч.1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) выясняет причины и обстоятельства случившегося.

«Во время первоочередных следственных действий мы не обнаружили никаких признаков того, что мальчик сделал это в результате так называемых «смертельных» онлайн игр, как это было растиражировано отдельными СМИ, - говорит начальник ювенальной превенции УПД ГУНП в области Сергей Тарасенко. - Однако это не означает отсутствия проблем в нашем регионе. Я призываю всех граждан с большим вниманием и заботой относиться к воспитанию своих детей и внуков, занимать их интересными и полезными занятиями, а в случае обнаружения проблем консультироваться со специалистами - педагогами, психологами, медиками и работниками ювенальной превенции».

Право Самоубийство Убийство
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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