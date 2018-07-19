Сумской водоканал сообщает об отключении воды В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по устранению порыва водопровода диаметром 200 мм по ул. Веретеновской, 1/16 ряд домов временно остался без воды.

С 9:30 прекращено водоснабжение домов по ул. Веретеновской, ул. Ипподромной, проезду Спортивному и прилегающих улицах. После завершения работ водоснабжение будет восстановлено.