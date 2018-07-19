Сумской водоканал сообщает об отключении воды

С 9:30 прекращено водоснабжение домов по ул. Веретеновской, ул. Ипподромной, проезду Спортивному и прилегающих улицах.
После завершения работ водоснабжение будет восстановлено.
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КП «Горводоканал» сообщает о ликвидации порыва по улице Ковпака....
КП «Горводоканал» сообщает о ремонтно-аварийных работах по улице Гагарина....
КП «Горводоканал» сообщает о ликвидации порывов по улице Ковпака....
КП «Горводоканал» сообщает об прекращении водоснабжения....