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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:53116

Сумской водоканал сообщает об отключении воды

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ по устранению порыва водопровода диаметром 200 мм по ул. Веретеновской, 1/16 ряд домов временно остался без воды.

С 9:30 прекращено водоснабжение домов по ул. Веретеновской, ул. Ипподромной, проезду Спортивному и прилегающих улицах.

После завершения работ водоснабжение будет восстановлено.

Общество Отключение воды
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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