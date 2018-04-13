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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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За неделю корью заболели восемь сумчан

Как сообщают в горотделе здравоохранения, за прошедшую неделю зарегистрировано восемь случаев заболевания корью, из них семь взрослых и один ребенок.

Взрослые находятся на стационарном лечении в городской клинической больнице № 4, ребенок - в городской детской клинической больнице Святой Зинаиды.

Случаи заболевания корью в городе начали регистрироваться с 3 апреля текущего года. Всего зарегистрировано 39 случаев (31 взрослый и 8 детей). У 27 человек корь уже подтверждена лабораторно, другие дообследуются.

Из 31 взрослого, который заболел корью, не были привиты или отсутствуют данные о прививках у 17 человек, один имел одну прививку, 13 человек - две прививки. Из восьми детей не привитыми оказались пять человек, три человека имели две прививки. Таким образом, болеют корью преимущественно привитые лица. Привитые переносят болезнь в более легкой форме.

В Украине с начала года корью заболели 28 185 человека – 11 437 взрослых и 16 748 детей. Всего с начала года от осложнений кори умерло 13 человек: 9 детей и 4 взрослых.

Корь - опасное и очень заразное вирусное заболевание, лекарств от которого не существует, а осложнения этой болезни могут привести к смертельному исходу. Дети и взрослые, которые не получили профилактическую прививку, находятся в зоне риска. Защититься от болезни можно только вакцинацией.

Отдел здравоохранения обращает внимание родителей: если ребенку скоро исполнится 1 год или 6 лет, ему необходимо сделать прививку согласно календарю. Если же ребенок пропустил первую или вторую дозы вакцины КПК по графику, или не помните, когда и какие прививки делали ребенку, необходимо обратиться в медицинское учреждение, чтобы как можно быстрее получить бесплатное прививки. Теперь сделать бесплатные прививки КПК и наверстать пропущенные дозы вакцины можно всем детям до 18 лет.

Кроме того, врачи обращаются с просьбой к лицам, которые контактировали с больными корью и почувствовали недомогание, ограничить контакты с другими людьми, вызвать врача на дом, не выходить на работу и в учебные заведения, ведь корь распространяется воздушно-капельным путем, когда больной человек кашляет или чихает.

Напомним: в Министерстве здравоохранения Украины утвердили Приказ о проведении бесплатной иммунизации взрослых, относящихся к группам риска. Такое решение принято в связи с ростом заболеваемости корью среди взрослых. В соответствии с указанным Приказом, в течение 2018 года обеспечивается проведение обязательных профилактических прививок против кори по эпидемическим показаниям:

- среди групп профессионального риска: медицинских работников, работников образовательных учреждений и немедицинских работников учреждений здравоохранения, представителей силовых структур (МВД, Минобороны, СБУ, Национальной полиция Украины, Национальной гвардии Украины, Пограничной службы Украины, Государственной службы охраны);

студентов учебных заведений без ограничения возраста.

Согласно действующему законодательству, вакцины закупаются только для иммунизации детей. Решение об иммунизации взрослых в группе риска принимается как реагирование на вспышку кори. Для прививок КПК в Украине сейчас поставляется вакцина «Приорикс», которая предоставляется государством бесплатно. Для иммунизации взрослых будут использоваться остатки вакцин, закупленных за бюджетные средства в предыдущие годы.

Как информирует Минздрав Украины, в конце июля Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) доставил в Украину новую партию вакцины против кори, паротита и краснухи КПК («Приорикс») - 77600 доз.

Общество Корь
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