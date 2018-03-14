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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:1167

Для переселенцев изменились правила получения справки о постановке на учет и назначении пособия

В департаменте социальной защиты населения обращают внимание, что Правительством приняты изменения в законодательстве, касающиеся внутренне перемещенных лиц.

Постановлением Кабинета Министров Украины от 11 июля 2018 года № 548 «О внесении изменений в некоторые постановления КМУ» внесены изменения, касающиеся порядка оформления и выдачи справки о постановке на учет ВПО и порядка предоставления ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Отныне получить справку о постановке на учет ВПО имеют право:

- лица, жилые помещения которых разрушены или стали непригодными для проживания в результате проведения АТО, что подтверждается актом обследования технического состояния жилого помещения (дома, квартиры);

- несовершеннолетние дети, получившие паспорт гражданина Украины, независимо от наличия (отсутствия) регистрации места проживания, если информация о них внесена в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лиц.

Также несовершеннолетние дети-переселенцы, получившие паспорт гражданина Украины, смогут самостоятельно обращаться за назначением пособия.

Кроме того, принятым Постановлением предусмотрено увеличение размера пособия для студентов дневной формы обучения, достигшие 18-летнего возраста (до окончания учебных заведений, но не дольше чем до достижения ими 23 лет) до 1000 грн на одного человека (члена семьи).

Лицам трудоспособного возраста, которым выплата денежной помощи была прекращена как лицам, которые не трудоустроились в соответствии с пунктом 7 Порядка предоставление ежемесячной адресной помощи ВПО для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг, пособие назначается исключительно в случае потери трудоспособности таким лицом.

Заявление для назначения пособия на следующий шестимесячный срок может быть подано с даты его начала или не ранее чем за 15 дней до окончания текущего шестимесячного срока.

Для получения справки ВПО и оформления пособия необходимо обратиться в общественную приемную департамента по адресу: ул. Харьковская, д. 35, каб. 132. Телефоны предварительной записи на прием: 60-45-06, 63-54-97.

Также можно получить консультации специалистов по телефонам «горячих» линий: 60-46-04, 60-45-01, (050) 4078199.

Общество Переселенцы
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