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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:20191

В Сумах установили очередной рекорд

Сегодня, 9 августа, в Сумах установили национальный рекорд по самому массовому одновременному звону будильников.

Для этого рано утром сумчане, пожелавших присоединиться к совместной промоакции городского совета и ТРК «Украина» «Утро с Украиной», пришли в сквер Шевченко с будильниками, иногда не с одним. В основном это были чиновники мэрии и работники коммунальных предприятий и учреждений.

Все будильники – от часовых до телефонных, по условиям флешмоба, должны были одновременно прозвенеть в 6:30.

По результатам подсчетов определили, что сумчане установили Национальный рекорд Украины по самому массовому звон будильников, которых насчитали 1371. Сертификат, подтверждающий это достижение, ведущие ТРК «Украина» и представитель Национального реестра рекордов Украины вручили городскому голове Александру Лысенко.

Все желающие могли сфотографироваться в специальной фотозоне.

На тех, кто имел не один будильник, а несколько, ждали подарки. Чем более оригинальным были часы, тем больше шансов было у его владельца получить подарок от ТРК «Украина».

Некоторые даже пришел со своими четвероногими друзьями, благодаря которым просыпаются утром.

Cюжет о сегодняшнем рекорде в Сумах будет транслироваться в программе «Утро с Украиной» в День Независимости, 24 августа.

В соцсетях сразу после установления рекорд и размещения фото участников началось обсуждение. В основном люди нарекали на то, что чиновникам больше заняться нечем, чем в 6 утра бродить по центру города и нарушать утренний покой остальных сумчан.

Общество Будильники Рекорд Украины
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