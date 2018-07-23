Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:30123

Роменчанину дали 5 лет за угон авто и хулиганство

К 5 годам лишения свободы осужден роменчанин за кражу автомобиля и хулиганство.

Роменской местной прокуратурой поддержано государственное обвинение в отношении 35-летнего неоднократно судимого роменчанина, который из-за трудного материального положения похитил машину, а также отомстил незнакомому мужчине якобы за избиение.

В ходе следствия установлено, что обвиняемый в марте 2016 года в ночное время увидел оставленный без присмотра автомобиль ВАЗ 21099. Поскольку мужчине, как он утверждает, были нужны деньги, он похитил машину. Задержать злоумышленника удалось только в мае 2018 года. Тогда он устроил драку в одном из торговых центров г. Ромны и палкой нанес посетителю несколько ударов. Свои действия обвиняемый объяснил тем, что потерпевший был похож на человека, который накануне ударил его бутылкой по голове.

Как сообщил прокурор Роменской местной прокуратуры отдела Станислав Микитовский, по решению суда первой инстанции обвиняемый признан виновным по ч. 2 ст. 289 (похищение транспортного средства) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) УК Украины. Суд учел смягчающие обстоятельства, в частности искреннее раскаяние мужчины и сотрудничество со следствием, и назначил злоумышленнику наказание в виде 5 лет лишения, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Приговор суда Ромны Угон Хулиганство
view counter

По тематике

Бурынчанин сгонял за водкой на чужом мопеде
06.08.2018 14:29

Бурынчанин сгонял за водкой на чужом мопеде

Бурынские работники полиции обнаружили мужчину, который похитил мопед своего приятеля....

06.08.2018 10:44

В Сумах мужу дали 7 лет за убийство прикованной к постели жены

К 7 годам лишения свободы осужден мужчина, который нанес своей гражданской жене смертельные телесные повреждения....

Ахтырчанин угнал мопед свого приятеля
03.08.2018 14:16

Ахтырчанин угнал мопед свого приятеля

Ахтырские полицейские разоблачили местного жителя, который похитил мопед своего приятеля....

В Ромнах подожгли магазин
24.07.2018 13:50

В Ромнах подожгли магазин

От рук неизвестных поджигателей едва не сгорел магазин в Ромнах....

4 года за решеткой дали водителю, сбившему насмерть 8-летнего велосипедиста
23.07.2018 10:12

4 года за решеткой дали водителю, сбившему насмерть 8-летнего велосипедиста

К 4 годам лишения свободы приговорен водитель, под колесами автомобиля которого погиб 8-летний мальчик....

Новости

Пропали вдова и дочь убитого Анатолия Жука (обновлено)
Вчера 16:26
Адвокат: полиция пытается повесить убийство Анатолия Жука на его вдову (видео)
07.08.2018 13:44
Анатолия Жука нашли застреленным (обновляется, + видео) 4
02.08.2018 20:43
50 детей участников АТО с Сумщины отдыхают на Херсонщине
Сегодня 15:58
Аграрии Сумщины намолотили первый миллион тонн зерна
Сегодня 15:36
С 1 сентября роженицы Сумщины будут получать «Пакет малыша»
Сегодня 15:26
В Сумах заканчивают капремонт дороги на Героев Крут
Сегодня 15:24
Берлин-2018: что принесло утро четверга для сумчан
Сегодня 15:18
В лесу и на берегу реки обнаружили боеприпасы времен войны
Сегодня 14:50
Ночью сумским пожарным пришлось поработать
Сегодня 14:32
На Шосткинщине отметили 199-годовщину со дня рождения великого земляка
Сегодня 14:11
Роменчанину дали 5 лет за угон авто и хулиганство
Сегодня 13:30
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.