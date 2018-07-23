Роменчанину дали 5 лет за угон авто и хулиганство К 5 годам лишения свободы осужден роменчанин за кражу автомобиля и хулиганство.

Роменской местной прокуратурой поддержано государственное обвинение в отношении 35-летнего неоднократно судимого роменчанина, который из-за трудного материального положения похитил машину, а также отомстил незнакомому мужчине якобы за избиение.

В ходе следствия установлено, что обвиняемый в марте 2016 года в ночное время увидел оставленный без присмотра автомобиль ВАЗ 21099. Поскольку мужчине, как он утверждает, были нужны деньги, он похитил машину. Задержать злоумышленника удалось только в мае 2018 года. Тогда он устроил драку в одном из торговых центров г. Ромны и палкой нанес посетителю несколько ударов. Свои действия обвиняемый объяснил тем, что потерпевший был похож на человека, который накануне ударил его бутылкой по голове.

Как сообщил прокурор Роменской местной прокуратуры отдела Станислав Микитовский, по решению суда первой инстанции обвиняемый признан виновным по ч. 2 ст. 289 (похищение транспортного средства) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений) УК Украины. Суд учел смягчающие обстоятельства, в частности искреннее раскаяние мужчины и сотрудничество со следствием, и назначил злоумышленнику наказание в виде 5 лет лишения, сообщает пресс-служба прокуратуры области.