Хозсуд вернул сельской громаде водозаборную скважину

Как указано в исковом заявлении, указанное имущество используется без достаточного правового основания. В договоре аренды целостного имущественного комплекса отсутствуют существенные условия, что свидетельствует о недостижении между сторонами договора в надлежащей форме. Суд, исследовав доказательства и заслушав объяснения, пришел к выводу, что исковые требования подлежат удовлетворению. Договор, заключенный между сторонами, не содержит всех существенных условий договора и противоречит нормам действующего законодательства: в нем не указаны порядок и условия восстановления переданного в аренду объекта водоснабжения; он не устанавливает меры обеспечения исполнения обязательств; не определен порядок использования амортизационных отчислений; не предусмотрен порядок и условия списания (вывода из эксплуатации) имущества в составе объекта аренды; не сказано об обязанностях арендатора по страхованию взятого в аренду объекта, предоставлению коммунальных услуг по водоснабжению в гарантированных объемах и надлежащего качества и тому подобное. Итак, как установлено судом, при заключении договора стороны не достигли согласия относительно всех существенных условий, а потому договор аренды целостного имущественного комплекса является незаключенным. Суд решил иск удовлетворить и вернуть общине имущество.
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