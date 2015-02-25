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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:20125

Хозсуд вернул сельской громаде водозаборную скважину

В Хозяйственный суд Сумской области с иском обратился прокурор и просит суд обязать ответчика вернуть истцу целостный имущественный комплекс по водоснабжению в составе скважины в с. М. Павловка Ахтырского района Сумской области.

Как указано в исковом заявлении, указанное имущество используется без достаточного правового основания. В договоре аренды целостного имущественного комплекса отсутствуют существенные условия, что свидетельствует о недостижении между сторонами договора в надлежащей форме. Суд, исследовав доказательства и заслушав объяснения, пришел к выводу, что исковые требования подлежат удовлетворению. Договор, заключенный между сторонами, не содержит всех существенных условий договора и противоречит нормам действующего законодательства: в нем не указаны порядок и условия восстановления переданного в аренду объекта водоснабжения; он не устанавливает меры обеспечения исполнения обязательств; не определен порядок использования амортизационных отчислений; не предусмотрен порядок и условия списания (вывода из эксплуатации) имущества в составе объекта аренды; не сказано об обязанностях арендатора по страхованию взятого в аренду объекта, предоставлению коммунальных услуг по водоснабжению в гарантированных объемах и надлежащего качества и тому подобное. Итак, как установлено судом, при заключении договора стороны не достигли согласия относительно всех существенных условий, а потому договор аренды целостного имущественного комплекса является незаключенным. Суд решил иск удовлетворить и вернуть общине имущество.

Право Хозяйственный суд Сумской области
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