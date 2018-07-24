Жителя Сумщины судят за убийство на Черниговщине

Материалы досудебного расследования передано в суд по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (убийство) — наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет, — сообщает сектор коммуникации полиции Черниговской области

В мае криминальная полиция задержала ранее судимого жителя Сумщины, который камнем забил жительницу Новгород-Северского района Черниговской области, а тело ее закопал.

В мае этого года в полицию Новгород-Северского района поступило сообщение об исчезновении местной девушки, которая поехала отдохнуть в соседней Семеновский район с парнем и его старшим товарищем. На поиски пропавшей девушки были ориентированы силы полиции Новгород-Северского и Семеновского районов.

Полицейские тщательно проверили усадьбу, откуда якобы исчезла женщина, и по следам крови обнаружили закопанное тело, а на чердаке вещи девушки. На место преступления немедленно прибыла следственно-оперативная группа и опытные оперативники. За несколько часов подозреваемого вычислили и задержали в одном из хозяйств Семеновки, им оказался именно тот мужчина, который был в компании с парнем погибшей.

Мужчина в содеянном сознался и дал правдивые показания. Он объяснил полицейским, что накануне на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений поссорился с жертвой. Затем ударил девушку камнем по голове, а когда та потеряла сознание, этим же камнем добил ее. После этого злодей закопал тело за сараем на приусадебном участке хозяйства, а ее вещи спрятал на чердаке.